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مرأة

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:42 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة لقاء الخميسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت لقاء الخميسى فى الصور بإطلالة ملفتة من اختيار إيهاب عدلى، مرتدية فستانا متوسط الطول باللون الرمادى، وبأكمام مكشوفة، واتسم قماش التصميم بالبساطة وعدم المبالغة، فيما انتعلت حذاءً أنيقا بكعب عالٍ.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت لقاء الخميسى على تسريحة شعر من حسن، ووضعت لها خبيرة التجميل Sara Erian مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

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