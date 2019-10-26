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محافظات

بعد الأمطار الغزيرة.. تحسن الطقس بالغربية وانتظام عمليات شفط مياه الأمطار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:37 م
تحسن الطقس بالغربيه
تحسن الطقس بالغربيه
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احمد علي
شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم، السبت، تحسنًا نسبيًا الأحوال الجوية وسطوع الشمس منذ بداية ساعات النهار مع استمرار وجود الرياح على بعض المناطق.

وكانت محافظة الغربية، شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق وتم الدفع بسيارات كسح المياه لرفعها من مناطق التجمعات.

وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقرى والمدن ورفعها أول بأول، وذلك لعدم تعرض المواطنين لأي أضرار نتيجة سقوط أمطار خلال الأيام القادمة.

بعد الأمطار الغزيرة.. تحسن الطقس بالغربية وانتظام عمليات شفط مياه الأمطار
بعد الأمطار الغزيرة.. تحسن الطقس بالغربية وانتظام عمليات شفط مياه الأمطار
بعد الأمطار الغزيرة.. تحسن الطقس بالغربية وانتظام عمليات شفط مياه الأمطار
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