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محافظات

لمكافحة العمى.. الكشف على 700 مواطن في قافلة بالغربية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
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أحمد علي
وقعت قافلة طبية نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، تحت رعاية مجلس الوزراء، الكشف الطبى على نحو 700 حالة من المواطنين غير القادرين بقرية أبوحمر، التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية.

وتضمنت أعمال القافلة الكشف والفحص على 700 حالة من أبناء القرية غير القادرين والأولى بالرعاية بالمجان، مع صرف العلاج أيضا بالمجان، وتم تحويل بعض الحالات لإجراء عمليات لهم بالمجان، وتحويل حالات أخرى لعمل نظارات طبية بالمجان.

يذكر أن مبادرة "عنيك فى عينينا"، لمكافحة مسببات العمى، تجوب قرى المحافظة الأكثر احتياجا، لمكافحة مسببات العمى، بالاشتراك مع مراكز متخصصة للعيون لتوقيع الكشف الطبى بالمجان، فى إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن غير القادرين.
لمكافحة العمى.. الكشف على 700 مواطن في قافلة بالغربية
لمكافحة العمى.. الكشف على 700 مواطن في قافلة بالغربية
لمكافحة العمى.. الكشف على 700 مواطن في قافلة بالغربية
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