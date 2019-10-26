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حوادث

بسبب الطقس .. انقلاب جرار نظافة طلخا وإصابة عامل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:38 م
انقلاب جرار نظافه
انقلاب جرار نظافه
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همت الحسينى
أصيب عامل بإصابات خطيرة اثر انقلاب جرار نظافة عقب اصطدامه بسيارة ملاكي على طريق "طلخا – شربين".

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب جرار زراعي محمل بالقمامة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شركة طلخا لمكان البلاغ، وتبين أن جرار النظافة كان متجها إلى مقلب قمامة سندوب واصطدمت به سيارة ملاكي رقم "د ص ر 2467" بسبب السرعة وتبين إصابة عامل من عمال النظافة.

وتم نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة وجارٍ إزالة آثار الحادث ورفع الجرار لفتح الطريق.
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