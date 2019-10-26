محافظ الشرقية: توفير وحدات سكنية لجميع فئات المجتمع يتصدر اهتمامات الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات الإسكان لتوفير وحدات سكنية لجميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء 10 أبراج بالعصلوجي بـ 920 وحدة سكنية و92 وحدة إدارية و158 محل تجاري بتكلفة مالية تبلغ 218 مليون جنيه، وإنشاء برج سكني بشارع فاروق بتكلفة مالية تبلغ 14 مليونا و140 ألف جنيه بمدينة الزقازيق، وإنشاء عمارتين سكنيتين بعدد 21 وحدة سكنية و 2 محل تجاري أمام قسم الشرطة وشارع علي مبارك بمركز فاقوس بتكلفة مالية تبلغ 8 ملايين و390 ألف جنيه.





ونوه محافظ الشرقية، بأنه يجري إنشاء عمارة سكنية بعدد 24 وحدة سكنية بتكلفة مالية تبلغ 12 مليون جنيه بجوار حي ثان الزقازيق أمام مبنى التموين واستكمال أعمال عمارة سكنية بتكلفة مالية تبلغ 530 ألف جنيه بقرية سنهوا بمركز منيا القمح.





جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد مدكور المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس أسعد حسن وكيل وزارة الإسكان ، وممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة عبير عبد القادر مدير إدارة صندوق الإسكان ، والمهندسة أميرة عبيد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة .





ووجه محافظ الشرقية، خلال الاجتماع ، مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من توصيل الشبكة الخارجية لـ 10 أبراج بأرض العصلوجي إسكان إجتماعي،وإلزام رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاستلام الإداري وتعيين حراسة على 4.5 عمارة سكنية بجوار مستشفى التيسير،وإلزام رئاسة حي أول باستلام 3 أبراج بالنقراشي إداريًا وتعيين حراسة عليها .





كما وجه المحافظ مسئول قطاع الكهرباء بسرعة الإنتهاء من توصيل التيار الكهربائي لـ 3 أبراج بالنقراشي ، مع إلزام رئاسة حي أول باستخراج تصاريح الحفر ورد الشيء لأصله.



