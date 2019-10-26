بمشاركة 30 دولة.. أسوان تشهد انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني بمعابد فيلة

أحداث عديدة تتوالى ومهرجانات متنوعة تشهدها محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى.





وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" برنامج مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى الذي سيعقد نسخته الرابعة بمدينة أسوان وتنطلق غدًا الأحد 27 أكتوبر وتستمر على مدار 5 أيام حتى 31 أكتوبر الجارى تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى فى عاصمة الشباب الإفريقى".





ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح فعاليات المهرجان بمعابد فيلة الذي سيتضمن عروضًا مميزة للمراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفلكلورية لتتوالى بعد ذلك الفقرات الفنية المتنوعة.





ومن جانبها أكدت سهير عبد القادر رئيس المهرجان أن إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وضعت الترتيبات النهائية بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والآثار والتضامن الإجتماعى والهجرة ، بجانب الأجهزة التنفيذية والأمنية والمجتمع المدنى بالمحافظة حيث تم وضع برنامج متميز لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الهام وفى مقدمتها تدعيم العلاقات الإفريقية الصينية من أسوان، بجانب تحقيق التواصل الإنسانى وتعزيز التقارب من خلال القوى الناعمة للفن والثقافة والتراث.





وقالت سهير عبد القادر، إن المهرجان في دورته الرابعة سيشهد مشاركة 30 دولة و16 فرقة فنون شعبية و13 فيلم روائي ووثائقي، علاوة على مجموعة من مشاهير الفنانين، وأيضًا مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج الأورام ، كما أن فاعليات المهرجان ستضم الفنون الإستعراضية الفلكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والأفلام الروائية والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب .



