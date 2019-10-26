11 سيدة تتقدمن ببلاغ ضد مشرف جمعية أهلية بتهمة النصب عليهن بالمنيا

تقدمت 11 سيدة مسنة ببلاغ الى مركز شرطة ديرمواس جنوب المنيا ضد مشرف مالى بجمعية أهلية للنصب عليهن فى مبلغ 95 ألف جنيه من المعاش بالاشتراك مع محام تم القبض على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من كل من سيدة لملوم 70 سنة وسميرة مجلى 69 سنة أرملة وعواني عبد العال 78 سنة أرملة وبهات مفضل 68 سنة ونعيمة محمد 78 سنة وفاكيهة تامر 79 سنة أرملة ورضا حسن 75 سنة وشوق عبد النعيم 69 سنة أرملة ومواصف عبد الكريم 82 سنة أرملة وريم توفيق 81 سنة أرملة وحمدية عبد المعز 76 سنه ضد "ن- ا- أ"يعمل مشرفًا ماليًا بجمعية اهليه بدائرة مركز ديرمواس.



واتهمت المسنات مشرف الجمعية بتجميع السيدات المسنات بالقرية وقيامه بتوقيعهن على أوراق وإيصالات أمانة وإيهامهن بصرف معاشات مجمدة لهن، وذلك عن طريق الجمعية، وعقب ذلك يقوم بإعطائهن مبلغًا ماليًا إلا أنهن اكتشفن أنه يقوم بإعطائهن ربع المبالغ المصروفة لهن والمستحقة، مستغلا جهلهن بالقراءة والكتابة، وحال قيامهن بمطالبته بباقي المبلغ يهددهن بالإيصالات.



وبتشكيل فريق من البحث الجنائي تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع محام والاتفاق فيما بينهما ويقوم بدوره بتجميع السيدات المسنات وتوقيعهن على عقود اتفاق بينهن وبين المحامي المذكور من ضمن بنودها أخذ ثلاث أرباع المبلغ المستحق، مستغلا عدم فهم السيدات وتوقيع إيصالات أمانة، وفي حال رفض أي منهن يقوم برفع الإيصالات عليهن وأنه يقوم استغلال عمله بالجمعية في تجميع السيدات، وتم ضبط بحوزته ٣٢ عقد اتفاق بين المحامي المذكور و٣٢ سيدة من ضمنهن المذكورات وأن إجمالي المبالغ المستولى عليها من المبلغات يصل لـ 95 ألف جنيه ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.



