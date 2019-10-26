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محافظات

بسبب سوء الطقس.. سقوط عمود إنارة وتعطل حركة المرور على طريق طلخا المحلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تسببت سوء حالة الطقس اليوم فى سقوط عمود كهربي بسبب الرياح وسوء الأحوال الجويه، ما أدى الى تعطل حركة المرور بطريق طلخا المحلة السريع.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط عمود على طريق طلخا المحلة السريع وتعطل حركة المرور.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم مينا هانى نائب مأمور مركز شرطة طلخا ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا إلى مكان البلاغ، وتبين أن العمود سقط بسبب الرياح والأمطار وجرى تسيير حركة المرور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار متابعة أعمال إصلاح وتركيب العمود.
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