الكشف المجاني على 1791 مريضا بالقافلة العلاجية بالظواهري بههيا

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهرى التابعة لمركز ومدينة ههيا ، والتي استمرت لمدة يومان ، وشملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها " الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية ".





وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، كما تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٧٩١ مريض من أهالى القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل ٢١ حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .



