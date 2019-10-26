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محافظات

الكشف المجاني على 1791 مريضا بالقافلة العلاجية بالظواهري بههيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهرى التابعة لمركز ومدينة ههيا ، والتي استمرت لمدة يومان ، وشملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها " الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية ".

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، كما تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٧٩١ مريض من أهالى القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل ٢١ حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وعقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضًا التوعية بترشيد استهلاك المياه.
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