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رياضة

المصري يلاقي كوت دي أور بالشورت الأخضر والقميص الأبيض غدا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:51 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أُقيم منذ قليل، بمقر اتحاد سيشل لكرة القدم بالعاصمة فيكتوريا، المؤتمر الفني الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، ومضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل، والمقرر إقامتها على استاد لينيتيه في الثانية عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث أقيم المؤتمر برئاسة مراقب المباراة دودا نيرمبوافونجي (مدغشقر)، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة باتريس ميلازار والمساعد الأول سايلش جوبين والمساعد الثاني نواز روساي بالإضافة إلى الحكم الرابع جانيش شتوري، والذين ينتمون جميعًا إلى دولة موريشيوس.

ومثل الفريق المصري في المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن محمود جابر اداري الفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات وبحضور كل من شريف الشيخ سكرتير السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبي ومصطفى عبد الفتاح الملحق المالي والإداري واللذين يرافقان البعثة منذ وصولها إلى سيشل وكذلك الوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

هذا وقد تم الاستقرار على جميع الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الوردي، فيما سيرتدي فريق كوت دي أور اللون البرتقالي الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود، بينما سيرتدي طاقم التحكيم اللون الأصفر.
المصري يلاقي كوت دي أور بالشورت الأخضر والقميص الأبيض غدا
المصري يلاقي كوت دي أور بالشورت الأخضر والقميص الأبيض غدا
المصري يلاقي كوت دي أور بالشورت الأخضر والقميص الأبيض غدا
المصري يلاقي كوت دي أور بالشورت الأخضر والقميص الأبيض غدا
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