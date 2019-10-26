مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل محجر بالمنيا





تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.



لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل بأحد المحاجر شرق النيل بالمنيا بعد وضع قدمه على كابل كهربائي خاص بالمعدات.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بمصرع عامل.وعقب انتقال قوات الأمن تبين مصرع عيد. ي. ف ٤٧ سنة عامل، ادعاء صعق كهربائي، وأشارت تحريات وحدة المباحث إلى أن المتوفى حال العمل بأحد المحاجر شرق النيل وضع قدمه على كابل كهربائي خاص بأحد معدات المحجر فصعقه التيار الكهربائي مما أودي بحياته وتوفي قبل وصوله للمستشفى.