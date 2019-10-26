Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل محجر بالمنيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل بأحد المحاجر شرق النيل بالمنيا بعد وضع قدمه على كابل كهربائي خاص بالمعدات.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بمصرع عامل.

وعقب انتقال قوات الأمن تبين مصرع عيد. ي. ف ٤٧ سنة عامل، ادعاء صعق كهربائي، وأشارت تحريات وحدة المباحث إلى أن المتوفى حال العمل بأحد المحاجر شرق النيل وضع قدمه على كابل كهربائي خاص بأحد معدات المحجر فصعقه التيار الكهربائي مما أودي بحياته وتوفي قبل وصوله للمستشفى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل صعقا في بني سويف خلال إصلاح الكهرباء بمنزله

10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

ضحايا الأمطار فى المحافظات.. مصرع 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.. انهيار عقارات بالإسكندرية والغربية والدقهلية وحوادث تصادم بالبحيرة

ترشيحاتنا

علامات حسن خاتمة الميت.. عند الغسل وبعد الدفن

القمر الصناعي يكشف مفاجأة.. إعصار ميديكين يضرب مصر وإسرائيل في هذا التوقيت

النهاردة آخر يوم.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والسيول ..فيديو

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس

يواجه رمضان ورفاقه.. لاعب الأهلي على رأس قائمة مالي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آثارها تعود لما قبل التاريخ.. أبرق قرية رومانية فى أحضان جبل علبة

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس