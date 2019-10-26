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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية والبيطرية بقرى بنها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم، القافلة الطبية البشرية والبيطرية، التي نظمتها كلية الطب البشري وكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بقرية منية السباع إحدى قرى مركز ومدينة بنها.

وشملت القافلة الطبية البشرية تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة المخ والأعصاب والرمد والعظام والجراحة العامة والجلدية والتناسلية والرماتيزم والصدر والنساء والتوليد والأنف والأذن والأمراض المتوطنة والمسالك البولية والأمراض العصبية والقلب والنفسية، حيث تفقد المحافظ والمرافقين جميع العيادات واطمأن على سير القافلة وتوافر العلاج لجميع التخصصات بالمجان.

كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية وحملة تحصين الماشية والأغنام، يأتي ذلك فى إطار جهود وحرص المحافظ على التعاون مع الأهالي خاصة مربي الأغنام والماشية فى تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع أهمية تعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأكد المحافظ أن القافلتين تأتيان ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة، من خلال شراكة مجتمعية رائدة مع جامعة الزقازيق وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال المساهمة المجتمعية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار هذه القوافل خاصة وأنها تحتوي على العديد من التخصصات الطبية، لافتا إلى دعمه التام لجميع المبادرات المجتمعية من خلال حشد كل الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق يعمل بروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل، مثمنًا الدورالكبير الذي تلعبه الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع بالمحافظات، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك ضمن تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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