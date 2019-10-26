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محافظات

إصابة شاب بكدمات وكسور إثر سقوط شجرة عليه بسبب الرياح بالدقهلية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:11 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب شاب بكسور وكدمات إثر سقوط شجرة عليه بسبب الرياح الشديدة بقرية بلقاس خامس بالدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بلقاس خامس لمركز الستامونى، يفيد بسقوط شجرة على أحد الأشخاص بجوار الوحدة الصحية وإصابته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عرفة السيد عرفة، 25 عاما ومقيم بذات العنوان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت رئاسة مركز ومدينة بلقاس لاتخاذ اللازم.
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