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حوادث

ضبط راكبة أجنبية حاولت تهريب قطعتين أثريتين للخارج بمطار الأقصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:35 م
ضبط راكبة اجنبية
ضبط راكبة اجنبية حاولت تهريب قطعتين اثريتين للخارج
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها 2 قطعة أثرية.

تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ الأقصر الجوى من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة وبحوزتها (قطعة عملة معدنية برونزية تخفيهم بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه فى أثريتها).

وبعرضها على اللجنة الأثرية بالمطار قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الرومانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على جميع المنافذ بالبلاد.
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