برلماني يطالب بتعديل قانون البناء الموحد بالنسبة للريف

جدد النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، مطالبه بتعديل على قانون البناء الموحد رقم 119 إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، بحيث لا يعامل الريف مثل المدينة فى قانون البناء الموحد.



وأكد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدفه من تعديل قانون البناء الموحد هو الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الريف ، مشيرا إلى أن التعديل على القانون يتضمن أن يكون الارتفاع فى البناء رأسى، وإلا يكون هناك اشتراط بشأن البناء مرة ونصف عرض الشارع ، بحيث يتمكن الفلاح من بناء 5 أدوار.



وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان التعديل الذى تقدم به على قانون البناء الموحد، بعد انتهاء البرلمان من مناقشة برنامج الحكومة والرد عليه.