الطقس يؤجل انعقاد المنتدي العلمي الثقافي لحقوق المنيا

أعلنت جامعة المنيا إرجاء انعقاد المنتدي العلمي الثقافي لكلية الحقوق بجامعة المنيا، والذي كان مقررا انعقاده غدا الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك إلى أجل غير مسمى بسبب سوء الأحوال الجوية واعتذار عدد كبير من المشاركين في المنتدى من خارج محافظة المنيا.





كانت جامعة المنيا قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن انعقاد المنتدى العلمي الثقافي لكلية الحقوق بجامعة المنيا بعنوان "حكاية شعب" صباح يوم الأحد السابع والعشرين من أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى سعداوي منسق المنتدى ، والدكتور حسن سند، رئيس المنتدى وعميد كلية الحقوق بالجامعة.



