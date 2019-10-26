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توك شو

مستشار بأكاديمية ناصر: على العالم توجيه طاقاته لدحر آفة الإرهاب.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:45 م
اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي
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قسم التوك شو
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القضاء على الإرهاب بشكل مطلق يحتاج إلى الوقت والتكاتف بين الشعوب، موضحًا أنه يجب على العالم كله أن يوجه طاقاته وأمواله للتصدي لهذه الآفة، لأن هؤلاء المجموعات في تزايد دائم بدعم وتمويل مجموعة من الدول لهم.

وأكد اللواء محمد زكي الألفي، في حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يذاع على قناة مصر الأولى، أنه يجب على الدول التي تحتضن هذه الجماعات أن توجه طاقاتها وهذه الأموال الطائلة المنفقة لنشر الخير والسلام في العالم.

وأضاف أن أكاديمية ناصر هي إحدى المؤسسات التي تعمل على احتضان وتوعية الشباب، موضحًا ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لصالح مواجهة هذه الأفكار الهادمة للوطن.

وأوضح أنه برغم اختلاف الأساليب المتبعة للتأثير على الروح المعنوية للشعب، ومحاولة استنزاف قوى الشعب المصري وإمكانياته وإيقافه عن الدور التنموي الذي يقوم به، إلا أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة التصدي لهذه الأفكار المسمومة للحفاظ على الروح العالية والامل الذي يملأ قلوب المصريين.
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