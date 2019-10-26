أتابع مع ابني حفظ القرآن يوميا فماذا أفعل في أيام الحيض .. علي جمعة يرد

أرسلت سيدة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، تقول فيه: "أتابع مع ابني يوميا حفظ ورد من القرآن ، فماذا أفعل في ايام الحيض ؟ وهل يجوز الإمساك بالسبحة في هذه الأيام ؟



رد جمعة قائلا: نعم يجوز لك مسك السبحة فهي الوسيلة الوحيدة للمرأة في فترة الحيض ، لافتا إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال أي في الجنابة أو غير متوضئ أو نائما أو جالسا أو قاعدا .



وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية قائلا: يجوز لك أن تقرأي القرآن لابنك من الهاتف المحمول ولا تمسكي بالمصحف حتى تطهري من الحيض.



هل صحيح أن المرأة تحصل على ثواب الصلاة في فترة الحيض ؟



وتابع: إن المريضَ يُؤجر على العبادة التي كان يُداوم عليها، ولا يستطيع فعلها بسبب مرضه.



واستشهد بما روي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ له ما كان يعمل صحيحا مقيما» رواه البخاري.





وأكد جمعة أن الحائض تثاب على الصلاة فى زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له فى مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يعملها في صحته وحضره .





هل يجوز كتابة القرآن في فترة الحيض للتعلم ؟



وقال مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية طالما للتعلم فقط يجوز كما قال العلماء ولكن غير ذلك لا يجوز حتى تطهري من الحيض وتغتسلي .

