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اقتصاد

مجلس الأعمال المصري الياباني يبحث التوسع في الاستثمارات اليابانية محليا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة القاهرة، عددا من أصحاب الشركات اليابانية المستثمرة في مصر وهيئة تنمية الصادرات اليابانية (جيترو) JETRO، لمناقشة خطة التوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم شخصيا بالشركات المستثمرة في مصر إلى جانب دور الحكومة الواضح في دعم الاستثمارات والسعي إلى تذليل أي عقبات تظهر أمام المستثمرين من أجل التوسع في هذه الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة القادمة.

وطالب "العربي"، أصحاب الشركات بضرورة إعداد تقارير أولا بأول عن المعوقات التي قد تواجههم لمناقشتها مع الجهات المعنية خاصة أن هناك تعليمات من الرئيس السيسي بسرعة تذليل المعوقات التي تواجه الشركات المستثمرة في مصر وبصفة خاصة الشركات اليابانية عن طريق مجلس الأعمال.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالشركات اليابانية، حيث تبذل مجهودات كبيرة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار لها في القطاعات المختلفة.

وأكد "العربي" أن مجلس الأعمال يتابع بشكل مستمر الشركات اليابانية في مصر وهناك تنسيق وحلقة ربط معها لمعرفة آخر التطورات ومطالب هذه الشركات من أجل دعمها للتوسع في استثماراتها الحالية والسعي إلى جذب شركات جديدة لدخول السوق المصري في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حاليا في قطاعات متنوعة مع الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار.

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