التعليم تنفذ قوافل لتنمية مهارات الإخصائيين الاجتماعيين

نفذت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، برنامج قوافل التنمية المهنية وصقل مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مجال جماعات النشاط بالمدارس، للعام الدراسي 2019/ 2020 بمحافظة المنيا على مدار يومين.





وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، إن هذه القوافل هدفها تحقيق العمل الجماعي وتفعيل النشاط لخدمة أهداف العملية التعليمية، وتفعيل أدوار ومسئولية جماعات النشاط المدرسية من خلال التخطيط الجيد للأنشطة.





وأوضح عادل عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ، أن البرنامج تضمن عدة محاور تشمل التخطيط والتصميم الجيد لبرامج جماعات النشاط والتحديات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال جماعات النشاط والقيادات التعليمية بمحافظة المنيا.



