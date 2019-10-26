بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة مع أكاديمية البحث العلمي

وقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ظهر اليوم، السبت، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بروتوكول تعاون في مجال الابتكارات وريادة الأعمال.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في كل ما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو تدريب وتأهيل وتمكين الشباب في ظل الرعاية والدعم الكامل المقدم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشباب مصر ،مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة حيث يمثل محور التدريب وبناء القدرات والمهارات لدي الشباب بُعدًا أساسيًا بتلك الاستراتيجية، قائلًا "إن احتضان أفكار المشروعات الريادية للشباب ماديًا ولوجستيًا لتصبح مشروعات ناشئة على أرض الواقع تمثل توجهًا جديدًا تتبناه الوزارة إلى جانب التدريب وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالشباب".



وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة قامت خلال الأشهر الماضية بإعادة تأهيل وثقل قدرات كوادر الوزارة بأحدث الأساليب سواء العلمية أو المهنية من بيوت الخبرة العالمية في مجال ريادة الأعمال واحتضان الأفكار المبتكرة وتصميم وإدارة حاضنات الأعمال انطلاقًا من مواكبة الوزارة للتطورات العالمية لصالح شباب مصر العظيم وإيمانًا بأن المشروعات الصغيرة والابتكارات تعد أحد الأساسيات الهامة في تحقيق التنمية والتقدم للمجتمعات.



وقال وزير الشباب والرياضة إن وزارة الشباب والرياضة تبذل قصارى جهدها على صعيد المشروعات والبرامج التي تنفذها وفق رؤية علمية محددة تهدف إلى تفعيل دور الشباب ودعمهم في مختلف المجالات وتحقيق الريادة والتميز والارتقاء بأسلوب حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم بما يؤدي إلى تعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية مضيفًا أن الشباب هم عماد الأمة وسر نهضتها.



وتتضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي الاتفاق على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحين بالمجتمع من خلال مجالات رعاية الموهوبين والمبتكرين وتقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ النماذج الأولية للإبتكارات ، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء ١٠ مراكز تدريب على ريادة الأعمال يتم إحتضان مخرجاتها من أفكار كمرحلة اولى في ١٠ محافظات مختلفة يخصص تركيزها على حاضنات الأعمال التكنولوجية دعما ً لتوجه الدولة المصرية نحو تحقيق مجتمع رقمي بجانب الحاضنات الزراعية وحاضنات التعبئة والتغليف.



كما يشمل البروتوكول تعزيز مشاركة المرأة المصرية في ريادة منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية على أن توفر وزارة الشباب والرياضة بتوفير مقار داخل مراكز الشباب لإقامة الشركات الناشئة للشباب في فترات الاحتضان إضافة إلى تمويل الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



جاء ذلك على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ أكتوبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

