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مرأة

في 5 دقائق.. مكياج يومي لبنات الجامعة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
نشرت مي هشام "فيديو بلوجر" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو خاصا لـ ميك أب فتيات الجامعة، بخطوات سهلة وسريعة.

وحرصت مي هشام على استخدام أدوات بسيطة وفي متناول الجميع، معلقًة على الفيديو: "ممكن نعمل أحلى لوك بحاجات بسيطة"، كما ساعدت الفتيات في وجود بدائل أخرى للكونتور والبلاشر.

وكانت من أبرز الأدوات المستخدمة هي أحمر الشفاه، وكونسيلر، ومصحح حواجب.
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