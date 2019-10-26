انخفاض في درجات الحرارة وانتشار السحب في المنيا

تشهد محافظة المنيا انخفاض فى درجات الحرارة إضافة إلى وجود غيوم في مناطق متفرقة من المحافظة، مع انتظام حركة سير المواصلات بالطرق الزراعية والصحراوية ولم تشهد مراكز المحافظة آية سقوط للأمطار.





ومن جانبه شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار، والمرور المستمر على كافة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أي أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام، موجهًا بضرورة مراجعة المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهري مع إجراء صيانة دورية لها ومراجعة كافة وسائل الإعاشة التي يجب توافرها من (بطاطين ـ خيام ـ مراتب ـ أقمشة)، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى .





وتفقد المحافظ مخر المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، ومخر سيل عرب الشيخ محمد، ومخر سيل طهنا الجبل.





ووجه بالعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة منها سواء طبيعية أو صناعية، وحصر الأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال الموسم.



