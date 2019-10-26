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برلمان

مذكرة لرئيس البرلمان حول أزمة قانون الثروة السمكية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:58 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حول الموقف من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المحال من مجلس الوزراء، والذي تحفظت عليه نائب وزير الزراعة خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي.

وأضاف الحصرى، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة اضطرت لتأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، على أن يتم إعادة دراسة مشروع القانون مرة ثانية بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية وفى ضوء ما أعلنته وزارة الزراعة بشأن إعدادها مشروع قانون جديد، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة، شهد تحفظ الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، معلنة إعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون آخر يضم الثروات الثلاث الحيوانية والسمكية والداجنة، نظرا لأهمية ضمهم وعدم انفصالهم.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع القانون الجديد، اليها، مجددا، لتقوم بمناقشته ودراسته جيدا، واتخاذ ما يلزم بشأنه بما يصب في الصالح العام للبلاد والمواطنين.

وكانت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها مساء الأحد الماضى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعى، على ان يتم افادة اللجنة خلال ٣٠ يوما، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.
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