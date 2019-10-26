لإهماله فى مواجهة الأمطار.. محافظ الشرقية يقيل رئيس مدينة أبو حماد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وإعادته لديوان عام المحافظة؛ لإهمالة وتقاعسه عن التخلص من آثار الأمطار وتدني مستوى النظافة وتكدس القمامة على الطرق الرئيسية والفرعية.



وكان المحافظ قد قام بجولة ميدانية مفاجئة بمركز أبوحماد ففوجيء بغلق مبنى مجلس المدينة وخلوه من الموظفين رغم التأكيد على إعلان حالة الطواريء والتواجد والمتابعة المستمرة على مدار اليوم.



كما لاحظ المحافظ تدني مستوى النظافة وعدم تفعيل غرفة العمليات لمتابعة الأمطار وتلقي شكاوى المواطنين؛ فقرر المحافظ إقالته.. مشيرا إلى أنه لن يسمح بتهاون أي مسئول في مهام عمله وأنه لن يترك أحدا في مكانة، غير قادر على أداء مهامه وواجباته بمنتهى الأمانة والإخلاص.



وأضح المحافظ أن التواجد الميداني ومتابعة الخدمات والمشروعات وحل المشكلات وتذليل العقبات، هي أهم معايير قياس أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.