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رياضة

فايلر يؤازر محمد محمود قبل رحلة ألمانيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مؤازرة محمد محمود لاعب الفريق، قبل رحلته العلاجية والتي تبدأ بالخضوع لفحص طبي جديد في ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبي.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعب إلى جانب الحديث مع الجهاز الطبي للتعرف على آخر المستجدات الخاصة به قبل سفره إلى ألمانيا.

وتعرض محمد محمود، لاعب الأهلي لإصابة في مران الفريق، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وطالب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بسرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا للعلاج.
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