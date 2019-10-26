حل موعد زكاة مالي وأنا في ضيق مادي فماذا أفعل.. فيديو

ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "حل موعد زكاة مالي وأنا في ضيق مادي فماذا أفعل".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هذه الزكاة دين فاقضيها متى تيسر ذلك.



وورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده «كُنتُ موظفًا بالحكومة، وكنت أتبرع كل شهر بسبع راتبي، والآن أصبحت على المعاش وأتبرع كل شهر بنفس المبلغ تقريبًا وهو يعادل ثلاث مرتبي الآن، وأخذت مكافأة نهاية الخدمة، ووضعتها بأحد البنوك فكيف يتم حساب الزكاة؟».



وقال لجنة الفتوى، إن كان المال الذي وضعه السائل بالبنك قد بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل (85 جرامًا من الذهب الخالص) ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال فإن عليه زكاة به كل عام تقدر بـ2.5٪ من كل المال.



وأضافت: إن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر فإن النذر يجب الوفاء به ولا يجزى هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعًا فله أن ينوي بإخراجه أن يحتسبه من مال الزكاة فإن كان إجمالي هذا المبلغ الشهري يساوي 20٪ من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أم من مدخراته فقد أجزاه عن الزكاة بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه، وإن كان هذا المبلغ الذي يدفعه شهريًا لا يبلغ 2.5٪ عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة وهو «۲٫۵٪ من = کل المال» وجب تکمیله.



وأفادت بأن في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر والمال السائل -الذي يمتلكه- عند الإنسان ثم يجمع كل ذلك وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما سبق.



