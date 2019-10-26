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مرأة

في يومه العالمي.. تعرف على أبرز مشاكل العمود الفقري

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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رضوى حسام
العمود الفقري عبارة عن مجموعة من العظام الصغيرة تدعى الفقرات على طول مركز الظهر، من المقعدة حتى الرقبة، ويعمل العمود الفقري على دعم الرأس والكتفين والجزء العلوي من الجسم.

كما يلعب العمود الفقري دورًا رئيسيًا آخر، حيث تصنع الفقرات نفقًا للنخاع الشوكي، وهذه هي مجموعة الأعصاب التي تربط دماغك بمعظم أجزاء الجسم.

ونشر موقع "web md" أبرز مشاكل العمود الفقري وهي كالتالي:

انزلاق القرص 
يوجد جزء بين كل فقرة بالعمود الفقري بمثابة وسادة وتسمى قرص، مع التقدم في العمر، تبدأ الأقراص في الجفاف، إذا وضعت ضغطًا كبيرًا على ظهرك فقد ينكسر القرص، قد لا يتم ملاحظة انكساره لكن قد تضار ذراعاك أو ساقاك أو قد تشعران بالخدر أو الوخز، عادة تساعد التمارين الرياضية ومسكنات الألم، وفي بعض الحالات قد تحتاج التدخل الجراحي.

خشونة في العمود الفقري
إذا أصبحت الغضاريف خشنة أو بها تلبس، تبدأ الفقرات في الاحتكاك ببعضها البعض، ما يتسبب في آلام بالظهر أو الشعور بأنه صلبًا، كما يعتبر النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذه المشكلة، استشارة الطبيب في هذه الحالة ستكون مفيدة.

ضيق العمود الفقري
يحتوي العمود الفقري على مسافات في الحبل الشوكي والأعصاب التي تتفرع منه، عندما تقلص تلك المساحات، يمكن للعظام الضغط على الأعصاب، لا يكون هذا الأمر واضحا في البداية ولكن في أي وقت تندثر فيه الأعصاب، يمكن أن تشعر بألم أو وخز أو تنميل أو قد تبدو العضلات ضعيفة، كما تعتبر هشاشة العظام هي السبب الأكثر شيوعا لضيق العمود الفقري.
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