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حوادث

انتشار أمني.. سفح الأهرامات يستقبل بطولة العالم للاسكواش

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:24 م
انتشار أمني
انتشار أمني
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تشهد المنطقة الأثرية اليوم حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال بطولة العالم للاسكواش التي تقام علي الملعب الزجاجي لسفح الأهرامات.

وتبدأ البطولة في الساعة الخامسة مساء أمام هرم "خفرع" حيث تنتشر قوات الأمن وتولت قوات المنطقة الأثرية استقبال الوفود وتأمين البطولة لحين انتهائها يوم الجمعة المقبل، حيث قامت القوات بقيادة العقيد أحمد الحسيني، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بإحكام الرقابة على كافة بوابات ومداخل ومخارج المنطقة الأثرية "الأهرامات وأبو الهول"، ومنطقة استضافة البطولة.

ويشرف اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار واللواء مدحت منتصر مدير المباحث علي عمليات التأمين لحين انتهاء البطولة وتأمين كافة اللاعبين ووفود الدول المشاركة.

ويشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبات المصريات منهن نور الشربيني ورنيم الوليلي وغيرهن ممن تخطين الدور الأول إلي الدور الثاني.

وتستضيف مصر بطولة العالم فردي سيدات تحت سفح الأهرامات حيث يشارك في هذه النسخة ٦٤ لاعبة من مختلف أنحاء العالم و منهم ١٧ لاعبة مصرية، وأقيم الدور الأول من البطولة علي ملاعب نادي الصيد وانتقلت بعض مباريات الأدوار القادمة علي الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات بالجيزة.
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