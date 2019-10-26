على قدم وساق.. استمرار العمل في شمال سيناء للتصدي لأضرار الأمطار.. غرفة عمليات للمتابعة.. محطات صرف للمياه.. وتوفير احتياجات المواطنين من المقررات التموينية

محافظ شمل سيناء: مواصلة عمل أجهزة الخدمات وغرفة العمليات وتوفير احتياجات المواطنين

التموين: أرصدة تكفى 3 أشهر من المقررات التموينية وتوافر جميع السلع

واصلت مديريات وأجهزة الخدمات في محافظة شمال سيناء عملها ورفع درجة استعدادها لمواجهة الظروف الجوية وحالة عدم الاستقرار وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية، مشيرا إلى توافر احتياجات المواطنين من السلع الضرورية والمواد الاستهلاكية بأرصدة كافية وأسعار مناسبة، مع دعم جميع مرافق الخدمات من كهرباء ومياه وصحة وإغاثة وغيرها، وأن تكون كل جهة جاهزة للتحرك لمواجهة أى طوارئ، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة تلافيا لأخطارها المحتملة.وأشار محافظ شمال سيناء إلى وجود 53 محطة صرف لمياه الأمطار وتزويدها بمولدات كهرباء وتجهيزها للعمل في أى وقت، إلى جانب متابعة تقارير هيئة الأرصاد ووزارة الرى والموارد المائية، وكذا متابعة تقارير غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ومتابعة أعمال الحماية على جانبى مجرى الوادى والكبارى والبرامج المختلفة، والتأكد من إجراءات الحماية لجسور الوديان المؤدية إلى المدن والتجمعات السكنية وصلاحية بالوعات تصريف مياه الأمطار وخطط الصيانة للمعدات ومهمات الإيواء وجاهزية الصحة ومرفق الإسعاف وباقى المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.من جانبه، أكد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة، أن الغرفة مستمرة على مدار 24 ساعة يوميا، حيث تضم مندوبين من مختلف القطاعات ومرافق الخدمات، مع التواصل والتنسيق مع الغرف الفرعية في مجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، واستمرار التواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية، إلى جانب غرف الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية لمتابعة تطورات الظروف الجوية والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في حالة أي تطورات، مع استعداد جميع الأجهزة المعنية لأداء دورها وفقا للخطة المعدة.وأعلن فتحى راشد، وكيل وزارة التموين، الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر الجارى، مع توافر أرصدة تكفى 3 أشهر للمقررات التموينية، وأن المخابز تعمل بكامل طاقتها مع وجود رصيد دقيق يكفى لمدة 3 أيام في كل مخبز، إلى جانب توافر الخضراوات والفاكهة وجميع احتياجات المواطنين من اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة والمجمدة وباقى السلع الاستهلاكية بكميات كافية ومحددة الأسعار.وأعلنت سعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعى، وجود غرفة عمليات داخل المديرية ولجنة إغاثة على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى الإخطارات ومتابعة الموقف أولا بأول، مع إعداد خطط الإغاثة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وكذا إعداد فرق الإغاثة للتدخل الفعال بمجرد حدوث أى طارئ من أمطار غزيرة أو سيول وغيرها، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للاستفادة من إمكانياتها فى مواجهة ذلك.وأشار عمر على محمد، مدير جمعية الهلال الأحمر المصرى (فرع العريش)، إلى الاستعداد لتوفير جميع مهمات وتجهيزات الإغاثة، وتوفير فرق من الشباب المتطوعين للإنقاذ والأزمات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.من جانبه، أكد المهندس أحمد شحاتة، رئيس قطاع الكهرباء، المحافظة على تأمين وصول الكهرباء إلى جميع المنشآت والمدن والقرى، مع توفير مولدات إضافية احتياطية ومعدات للتدخل السريع وقت الحاجة.كما أكد توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة في المستشفيات والوحدات الصحية، ويتم التنسيق مع الإسعاف لسرعة التحرك ومتابعة مستمرة من غرفة العمليات في مديرية الصحة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن والأجهزة المعنية.