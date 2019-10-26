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رياضة

مصيلحي يشيد بلاعبي الكرة الطائرة بالأهلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر لمجموعة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباريات الفريق الماضية في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم باليابان.

وأكد مصيلحي أن اللاعبين الشباب قدموا مستويات مميزة وظهروا بأداء قوي يؤكد أن قطاع الطائرة يضم عناصر واعدة وقادرة على حصد البطولات.

وقال إن عودة مشاركة اللاعبين الدوليين للمشاركة في المباريات مع الفريق سوف تتم بشكل تدريجي بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرضوا له نتيجة تلاحم المباريات التي خاضوها في البطولة.

وأشار مصيلحي إلى أن الجهاز الفني سوف يعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مجهود وجاهزية الجميع.

وأثنى المدير الفني للفريق على الأداء الذي قدمه المحترف الكندي جيسون ديروكو في أول مباراة له أمام هليوبوليس، لافتا الى أنه انسجم بشكل سريع مع اللاعبين، ويملك مقومات فنية وبدنية مميزة تجعله أحد أبرز الصفقات التي أبرمها النادي من أجل الاستمرار في المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري.

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