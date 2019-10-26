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اقتصاد

منى حسين: على الدولة أن تضع الاستدامة العمرانية والخضراء على قائمة أولوياتها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
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زينب ابو الخير
قالت المهندسة منى حسين، خبير تصميمات معمارية، إن الاستدامة مفهوم كبير وشامل يتضمن العمارة الخضراء، والتصميمات الداخلية وممارسة تناسب البيئة، وتحافظ عليها، ولهذا فالدولة لابد أن تضع الاستدامة على قائمة أولوياتها لتحقيق التنمية العمرانية الحديثة التي قطعت الدولة فيها شوطا كبيرا.

وأضافت منى حسين، خلال المائدة المستديرة العمارة والتنمية المستدامة، أن الاستدامة عنصر محدد لمدى تقدم ومدى تأخر الدول، ولهذا على الدول أن تقوم بشكل كبير بتنفيذ العناصر السابعة عشر التي نصت عليها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن تتعامل مع تلك العناصر والاستخدام الأمثل ومواردها المتاحة.

وأشارت إلى أن مصر بلد يتمتع بوجود الشمس على مدار العام، مما يؤهلها لأن تكون من أكبر الدول في استخدام الطاقة الشمسية النظيفة غير المكلفة للدولة وصديقة البيئة، وهو ما يجب عليها استخدامه بشكل كبير في كل القطاعات الصناعية، ما يؤدي إلى تحويل مصر إلى بلد مستدام.

وأوضحت منى حسين أن هناك بعض التحديات التى تواجه المستثمرين في إدخال الاستدامة بمشروعاتهم، من أهمها أن تكلفة نقل المواد الخام المستخدمة في المباني المستدامة عالية.

وتابعت: "لابد أن يكون لدينا الفكر والاستراتيجية لتحقيق وتحسين وضع مصر المستدام، وعلى المعماريين والمصممين استخدام أنواع من المواد الخام، على سبيل المثال الخشب لابد أن يتم اختيار الأنواع الأكثر محافظة على البيئة في التصميمات الداخلية للمباني والعمارات".

وأكدت أن العمارة المستدامة تظهر بشكل كبير في التصميمات الداخلية للمباني، والتي تساعد بشكل أكبر في الاستدامة والحفاظ على الصحة.
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