برلمانية تطالب بمنح الولاية التعليمية للحاضن تلقائيا

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العقوبات التي تم تقديمها في المجلس لتعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة ليست كافية بشكل نهائي.



وأشارت النائبة عبلة الهواري، لـ صدى البلد، أنها قدمت مشروع للأحوال الشخصية مكون من خمس أبواب و لم يناقش حتى الآن، موضحة أن المجلس تأخر في مناقشة التعديلات المقترحة لأنه يناقش بالأولوية، وأن هناك بعض الموضوعات الهامة يقوم المجلس بمناقشتها في الوقت الحالي.



وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك بعض الأجزاء يجب تعديلها في النفقة وهي أن يزيد الحد الأقصى للنفقة عن 500 جنيه، مؤكدة أن من اللازم وضع مادة دستورية تنص على أن تكون الولاية التعليمية للحاضن تلقائي بدون انتظار موافقة وزارة التربية والتعليم.