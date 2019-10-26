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رياضة

يحيى يوسف: رجال يد الأهلي حقق استفادة كبيرة من الوديات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد يحيى يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة من وديتي الزهور ومنتخب 2000.

وأوضح أن أهم المكاسب هي عودة اللاعبين المصابين للمشاركة مع الفريق بعد استعادة حساسية المباريات عقب فترة طويلة من الغياب خاصة بالنسبة لممدوح طه ومحمود فايز.

وأوضح إن الجهاز الفني يعمل على الارتقاء بالمعدلات البدنية والاهتمام بالجوانب الفنية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة.

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