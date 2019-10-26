يحيى يوسف: رجال يد الأهلي حقق استفادة كبيرة من الوديات

أكد يحيى يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة من وديتي الزهور ومنتخب 2000.



وأوضح أن أهم المكاسب هي عودة اللاعبين المصابين للمشاركة مع الفريق بعد استعادة حساسية المباريات عقب فترة طويلة من الغياب خاصة بالنسبة لممدوح طه ومحمود فايز.



وأوضح إن الجهاز الفني يعمل على الارتقاء بالمعدلات البدنية والاهتمام بالجوانب الفنية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة.



