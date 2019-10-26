النقض تؤجل طعون المتهمين بفتنة الشيعة لـ 23 نوفمبر

قررت محكمة النقض أمس، الجمعة، في أولى جلساتها، تأجيل الطعن المقدم من ثلاثة متهمين في القضية رقم 3117 والمعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة"، وذلك على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة عمرو يحيى أبو سريع وسليمان طه سليمان وصابر إبراهيم السايس بالسجن المشدد لمدة 14 عاما في إعادة إجراءات محاكمتهم لاتهامهم بقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا في 23 يونيو عام 2013، لجلسة 23 نوفمبر المقبل لاستمرار المداولة.



صدر القرار برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين جازم عبد الروف وعادل إبراهيم وأحمد محمد وهشام إبراهيم والدكتور أكرم سيد وتامر سالم ولقي الدين عطا وسكرتارية محمود حمادة ويوسف عبد الفتاح وإبراهيم أحمد.



كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا، حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا حتى الموت.