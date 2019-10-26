تموين الجيزة يشن حملات مكثفة على مصانع الحلوى قبل المولد النبوي

شنت مباحث التموين بالجيزة، حملات مكبرة على مصانع ومخازن الحلوى قبل ذكرى المولد النبوي الشريف ونجحت خلال قرابة 3 أسابيع في ضبط كميات فاسدة في مناطق مختلفة.



واستهدفت الحملات تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، مصانع إنتاج حلوى المولد "سمسمية، حمصية، فولية وملبن" وغيرها من المنتجات للتأكد من صلاحيتها وعدم جمع كميات مخزنة من الأعوام السابقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي لإعادة تصنيعها بعد إضافات وخامات مجهولة المصدر من مكسبات الطعم والرائحة واللون غير مصرح بها من وزارة الصحة محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مستغلين قرب احتفال المولد النبوي.



وتقوم الحملات بالتنسيق مع مفتشي الاغذية من وزارة الصحة ومفتشي وزارة التموين بفحص منتجات تلك المصانع وماكينات التصنيع واذا ظهر عليها علامات أنها فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي يتم ضبطها وتحريزها.



وقالت المصادر إنه حال ورود معلومة حول قيام مصنع بتجميع كميات كبيرة من حلوي المولد منتهية الصلاحية وعدم ظهور أي علامات على فسادها يتم الاستعانة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لسحب عينات من تلك المنتجات لتحليلها وفحصها ويتم خلال ذلك التحفظ على مكان المصنع او المخزن لحين صدور التقارير وبيان صلاحية المنتجات من عدمه.