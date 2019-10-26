سقوط ٤ شرطيين مزيفين يسرقون رواد البنوك بالأميرية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٤ أشخاص كونوا عصابة لسرقة رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة" بالأميرية ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.



وكان ضباط مباحث قسم الأميرية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد تمكنوا من ضبط ٤ أشخاص وبحوزتهم طبنجة صوت ، ونحو 13 طلقة خرطوش وجهاز لاسلكي عقب قيامهم ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى 15 ألف دولار 2000 جنيه مصري من مهندس بعد قيامه بسحب المبلغ المالي من بنك فرع السواح بدائرة القسم بأسلوب " التتبع وانتحال صفة رجال شرطة " باستخدام سيارة .



واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات حوادثهم على متطلباتهم الشخصية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.