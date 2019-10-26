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مليون متظاهر في عاصمة تشيلي.. شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:21 م
مظاهرات تشيلى
مظاهرات تشيلى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن احتشاد قرابة مليون متظاهر في عاصمة تشيلي، سانتياجو، في أكبر مظاهرات في البلاد منذ اندلاع العنف قبل نحو أسبوع احتجاجا على التفاوت الاجتماعي.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال في أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا.

وكانت المظاهرات اندلعت في تشيلي احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات العامة وتحولت إلى أعمال شغب وحرق ونهب أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة المئات، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 7000 شخص.

وتولى الجيش مسئولية حفظ الأمن في مدينة سانتياجو التي يقطنها 6 ملايين نسمة وتخضع لحظر التجول ليلا، بينما انتشر 20 ألف جندي بالشوارع.
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