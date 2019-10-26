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أخبار البلد

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة 1 من صباح غدًا الأحد 27 أكتوبر.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمنت مدته الأولي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة 1 من صباح غدًا الأحد 27 أكتوبر، فيما نصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين .

 

ونصت المادة الثالثة على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

ونصت المادة الرابعة على معاقبة من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون السابق.

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