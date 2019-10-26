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محافظات

الإسكندرية توقع إعلان تآخٍ لتجديد الاتفاقيات مع عمدة مدينة قبرصية ..صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، ونيكوس نيكولائيذيس عمدة مدينة ليماسول القبرصية، اليوم، إعلان تآخٍ بين الإسكندرية وليماسول، لتجديد الاتفاقيات التي تربط المدينتين منذ عام ١٩٧٢، ورغبة المدينتين فيما بينهما لتجديدها في مختلف النواحي

وقال قنصوة في تصريحات صحفية له، إن الاتفاقية تلك تأتي في إطار إرساء قواعد التعاون وتعزيز وتدعيم العلاقات القائمة بين البلدين.

وتنص الاتفاقية على تجديد الاتفاقيات في نواحي التقدم في المدينتين وتبادل الخبرات الثقافية والسياحية وتنظيم المعارض للأعمال الفنية المختلفة وتبادل الفرق الرياضية والتعرف على أوجه نشاط الشباب وتنظيم معارض لمنتجات المدينتين النوعية وتبادل الفرق الفلكلورية وتبادل الخبراء لدراسة نظم كل من المدينتين في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومستشاري المحافظ، وجميع القيادات التنفيذية ومديري المديريات المعنية، وعدد من سفراء قبرص ، والوفد المرافق له.
الإسكندرية توقع إعلان تآخٍ لتجديد الاتفاقيات مع عمدة مدينة قبرصية ..صور
الإسكندرية توقع إعلان تآخٍ لتجديد الاتفاقيات مع عمدة مدينة قبرصية ..صور
الإسكندرية توقع إعلان تآخٍ لتجديد الاتفاقيات مع عمدة مدينة قبرصية ..صور
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