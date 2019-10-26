طارق يحيى لـ صدى البلد: قيادة المنتخب بالنجومية وليس الأقدمية | وكهربا ناكر للجميل | وصلاح أخطأ في حق المنتخب | حوار

اتحاد الكرة أقوى من الأندية الشعبية وعليه استغلال ذلك.. وأداء الزمالك تطور مع ميتشو

عبدالله السعيد يغرد بمفرده.. والدوري كله مشاكل.. والحكم على فايلر لسه بدري

المنافسة تنحصر بين الأهلى والزمالك.. وتأجيل القمة مضر للقطبين

مصر تعاني من غياب الاحتراف .. ونعانى من أعداء النجاح.. وهذا رأيى فى البدرى



في البداية ما رأيك في مسابقة الدوري هذا الموسم؟



مسابقة الدوري بها مشاكل عديدة، وهناك بعض القرارات التي اتخذت لم تكن في صالح الكرة المصرية، ولكن اتمنى استقرار الأمور ومساعدة الأندية للجنة الخماسية باتحاد الكرة على النجاح.



هل قرار توقف الدوري في هذه الفترة مفيد، أم مضر للفرق؟



هناك فرق ستستفيد من فترة التوقف وتعيد حسابتها، وفرق لن تستفيد



من اللاعب الذي لفت نظرك بعد أربع جولات من انطلاق الدوري؟



عبد الله السعيد، مازال يغرد بمفرده ويتألق مع بيراميدز



ما رأيك في أداء الأهلى تحت قيادة رانيه فايلر؟



في تطور بأداء الأهلى ويقدم مستوى جيدا، ولكن الحُكم الصحيح سيكون بعد خوض الفريق لمباريات قوية والدخول في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ولكن حتى الآن بداية فايلر مع الأحمر ليست سيئة.



كيف ترى أداء الزمالك مع ميتشو ؟ وما أسباب عدم استقرار النتائج على الرغم من بدايته الجيدة؟



وارد أن يكون هناك مباريات دون المستوى ووارد أن مستوى الفريق يقل، ولكن في رأيي أن هناك تطورا كبيرا في أداء الزمالك تحت قيادة ميتشو ويسير بخطى ثابتة.



هل تتوقع تحقيق ميتشو لبطولات أخرى مع الزمالك؟



لدي ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، في ظل توفير الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور ومجلسه ،كل المساندة والدعم المطلوب ، وتحقيق البطولات سيكون جنى ثمار لهذه المساندة من الادارة.



لماذا رفضت الانضمام كمدرب مساعد في جهاز ميتشو؟



حتى لا أشكل ضغطا على ميتشو فهو يعلم أننى كنت مديرا فنيا للفريق قبل مجيئه، وهذا الأمر بالتأكيد سيوتره وأنا أريده أن يعمل بكل حرية، بالإضافة إلى أن فكرة العمل كمدرب عام أصبحت صعبة في الوقت الحالي، فتولى قيادة نادي الزمالك "ولو ليوم واحد" صعب الموافقة على منصب مدرب مساعد لاحقًا.



تعليقك على أزمة محمود كهربا مع نادي الزمالك؟ وهل هو ظالم أم مظلوم؟



لا تعليق، وما فعله كهربا مع الزمالك "قلة أصل" وناكر للجميل



توقعاتك لبطل الدوري هذا الموسم؟



المنافسة على الدوري ستنحصر بين فريقى الزمالك والأهلى، ولا اتوقع دخول فريق جديد في المنافسة، ولكن فريق بيراميدز سيتواجد من بعيد في الصورة.



تعليقك على قرار تأجيل مباراة القمة؟



لا تعليق، هذا قرار أمنى وتعظيم سلام للأمن والقرارات الأمنية.



في حالة إقامة مباراة القمة، ماذا كنت ستتوقع نتيجتها؟



مباراة القمة بين الأهلى والزمالك صعب توقع نتيجتها، ولا يمكن معرفة الكفة ستكون لصالح من ، فهي تخضع لمعاير ومعطيات أخرى تظهر أثناء المباراة فقط.



رأيك في ادارة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لأزمة مباراة القمة؟



أنا لا أعرف ماذا دار في الكواليس، ولكن في رأيي أنهم لم يكونوا حاسمين في إدارة الأزمة بشكل كبير، واتمنى لهم التوفيق في القادم.



ما الحل من وجهة نظرك للقضاء على فكرة تأجيل المباريات واعتراض الفرق؟



أن يكون اتحاد الكرة أقوى من الأندية، في اتحادات كان بها صرامة وحزم واتحادات فشلت في ذلك، ولكن في الوقت الحالي ومنذ العشر سنوات الأخيرة لم يتواجد اتحاد كرة قادر على تنفيذ شروطه وتطبيقها على الأندية الشعبية الكبرى.



البعض يرى أن عمرو الجنايني ومحمد فضل سيسعيان لخدمة أنديتهما من خلال عملهما باتحاد الكرة؟



أرى أنهما شخصان محترمان وانتماءاتهما بعيدة كل البعد عن قراراتهما، ولكن إحنا كمصريين لا نتقبل قرارا أهلاويا أو زملكاويا معروفا ونفسره على هوانا ، فمثلًا اتحاد الكرة برئاسة الجنايني، قرر لعب الزمالك مباراة المقاولون العرب والتى كانت بالأسبوع الخامس يوم السبت الماضي، بالجولة الرابعة وهذا القرار لم يكن في صالح الأبيض الذي لديه مباراة افريقية هامة، في المقابل الأهلى امتنع عن لعب مباراة الجونة فتكرر تأجيل الدوري كله.



تتفق أم تختلف مع قرار تأجيل الدوري؟ وهل تراه انتصارا للأهلى؟



أنا ضد قرار تأجيل الدوري، وهذا القرار ليس مفيدا للأهلى أو الزمالك، لأن عودة الدوري من جديد سيكون بنفس ترتيب الجدول وبالتالي لم يكن هناك داعى لقرار التأجيل، ولا هي فكرة: "أنا بعلم عليك وأنت بتعلم عليا".



ما رأيك في أداء المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقى غريب؟



أنا لم أشاهد أي مباراة للمنتخب حتى أستطيع إبداء رأيي، ولكن المنتخب يمتلك مجموعة من اللاعبيين من المفترض أن يكونوا القوام الأساسي للفريق الأول .



هل المنتخب الأوليمبى قادر على التتويج ببطولة افريقيا تحت ٢٣ عاما التي تستضيفها مصر؟



بطولة قوية وصعبة، ولكننا نمتلك الأفضلية لأنها بأرضنا، واتمنى التوفيق لهم .



رايك في قرار التعاقد مع حسام البدري مديرًا فنيا لمنتخب مصر؟



كل الأسماء التى تم طرحها كانت قادرة على تولى قيادة المنتخب، ولها كل الاحترام ولكن الكابتن حسن شحاته يتواجد في مكان خاص به ولا يقارن بأحد.



هل حسام البدري قادر على تغير شكل المنتخب والطريقة الدفاعية المعتادة؟



اتمنى أن ينجح البدري في تغيير شكل وأداء المنتخب، ولا يمكن الحكم على المستوى من مباراة "بتسوانا"، ولكننا بحاجة لتطوير أداء لاعبي المنتخب وذلك عن طريق الاختيارات وليس المدرب، فهو لا يقدر على تطوير اداء منتخب إلا بالاستمرارية .



شايف ازاي أزمات محمد صلاح المتكررة مع اتحاد الكرة المصري؟



محمد صلاح لابد أن يعامل معاملة مختلفة وخاصة، وللأسف نحن نعاني من فكرة أعداء النجاح، صلاح أصبح من النجوم العالميين مثل ميسي ورونالدو وبالتالى له تعامل خاص بشرط عدم المحاباة المبالغة له، وطلبات صلاح منطقية كلاعب محترف، ولكن هنا في مصر يوجد "اغتراف" وليس "احتراف" .



رأيك في اعتذار صلاح عن الانضمام لمعسكر المنتخب الماضى؟



قد يكون لديه ضغوطات أو أسباب، ولكني ضد ما حدث ومهما كانت الأسباب لابد من الانضمام لمنتخب بلدك والتحدث مع المدير الفنى، ولكن الاعتذار بالشكل الذي حدث لا يصح.



تعليقك على أزمة شارة القيادة التى أثارت جدلا كبيرا بصفوف المنتخب؟



أنا مع منح شارة القيادة "بالنجومية" في صفوف المنتخب، "وبالأقدمية" بالنسبة للفريق، فمثلًا كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على الرغم من تواجد لاعبين أقدم منه، نفس الوضع ينطبق على ميسي.



رايك في اعلان مرتضى منصور انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي في حالة إقامته بقطر؟



أنا مع هذا القرار، ولكن لا نريد سبق الأحداث فلا يوجد قرار رسمي حتى الآن، ومش حلوة الزمالك يروح يلعب في قطر في ظل الأجواء المشحونة والمشاكل بين البلدين .



كلمنا عن آخر أخبارك وهل يوجد مشروع تدريب قريبًا؟



أنا الآن أتولى مهمة رئيس قطاعات نادي الزمالك، وقد وصل لي العديد من العروض التدريبية في الدول العربية وهنا، ولكنى مكلف الآن بمهمة.



ما تقييمك لتجربتك مع فريقي بتروجيت وسموحة؟



سعيد بتجربتي مع نادي بتروجيت، وكنا نحاول ارجاع النادى لمكانة الطبيعي وسط الأندية الكبري، وقدمنا اداء مميزا في الكثير من المباريات ولكن غاب التوفيق عنا للأسف، بينما تجربة سموحة لم أحصل على الوقت الكافى مع الفريق، ٤ مباريات فقط لي مع سموحة، ولاعبي الفريق "باعوني" في مباراة نجوم المستقبل.

ليس من السهل أن يحافظ لاعب على مكانته بداخل ناديه وجماهيره، إلا عن طريق الجهد والانتماء.. طارق يحيي نجم القلعة البيضاء سواء وهو لاعب بين صفوفه أو مدير فني له، ينطبق عليه هذا الأمر، فعلى الرغم من بدايته المتأخرة في لعبة كرة القدم بسن ١٩ عامًا، الا انه استطاع أن ينجح ويصبح أحد رموز نادي الزمالك وشريكا رئيسيا في تتويجه بالألقاب.