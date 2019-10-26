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حوادث

القبض على عاطل بحوزته بندقية وذخيرة بحلوان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:34 م
القبض علي عاطل
القبض علي عاطل
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كتب محمد صبري
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو بحلوان من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته  بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات ومبلغ مالي 22.200 جنيه .

بالكشف الفني علي الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها .

واعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله علي الدراجة البخارية من أحد الاشخاص بمنطقة الصف / جيزة " جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه " تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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