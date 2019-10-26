القبض على عاطل بحوزته بندقية وذخيرة بحلوان

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو بحلوان من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات ومبلغ مالي 22.200 جنيه .



بالكشف الفني علي الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها .



واعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله علي الدراجة البخارية من أحد الاشخاص بمنطقة الصف / جيزة " جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه " تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.