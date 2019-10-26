احمي طفلك.. تعرفي على أسباب هذا النوع من الأنيميا وطرق الوقاية

تهتم كل الأمهات بصحة أبنائهم خاصة في مرحلة الطفولة، قد يصاب بعض الأطفال "بأنيميا الفول" هي حالة وراثية تنتقل من أحد الوالدين أو كليهما إلى طفلهما، الجين المعيب الذي يسبب هذا النقص ينتقل عبر كروموسوم مسؤول عن الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء حتى تعمل بشكل صحيح وتعيش حياة طبيعية، وبسبب الإصابة "بأنيميا الفول" تنهار خلايا الدم الحمراء قبل الأوان، كما أنه قد يُعرف هذا التدمير المبكر لخلايا الدم الحمراء ايضًا باسم انحلال الدم ، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى فقر الدم، فقد أشار موقع "health line" إلى أعراض أنيميا الفول السوداني وهي كالتالي:-



-سرعة دقات القلب

-ضيق في التنفس

البول الغامق والأصفر البرتقالي

-حمى

-إعياء

-دوخة

-شحوب البشرة

-اصفرار الجلد وبياض العينين



إذا لاحظت على طفلك، تلك الأعراض سيكون من الضروري زيارة الطبيب، ومنع الطفل من أكل أي شئ من البقوليات خاصة الفول.

