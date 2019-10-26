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أخبار البلد

منتدى مسك.. رياضيون: الإعلام الرياضي يجب أن يكون متوازنا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:20 م
رياضيون مشاركون بمنتدى
رياضيون مشاركون بمنتدى مسك للإعلام
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ميس رضا - عدسة : هدير عبده
أعرب حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري عن سعادته بالمشاركة في منتدى مسك للإعلام، المنعقد بفندق ريتز كارلتون بالقاهرة، وأكد أن الإعلام الرياضي ووسائله أداة مهمة جدا للرياضي.

وقال عصام الحضري، خلال كلمته، إن النقد الرياضي يجب أن يكون متوازنا لتأثيره علي عناصر اللعبة وهم اللاعبون، وأوضح أن هذا التأثير الحالي لم يكن موجودًا من قبل، ومن إيجابياته الترويج للأحداث الرياضية المهمة، لكن مع عدم إغفال تأثيراته السلبية.

وقال نواف التمياط، لاعب كرة القدم السابق للمنتخب السعودي، إن الرياضة يجب أن ترتبط بالتربية حتى يستطيع النشء التأثر بأخلاقيات تجعلهم قدوة لغيرهم.

وأضاف: "من المهم أن تستثمر في الطفل من عمر ٦ سنوات لأن المهم أن يكون إنسانًا قبل أن يكون لاعبًا، الأمر الذي نحتاجه في نجومنا عنصر القدوة".

وقال علي القرني، المحلل الرياضي السعودي: "إننا لا نطالب اللاعب العربي بأن يكون مثقفًا على مستوي السوشيال ميديا، ولكن نطالب فقط بتوافر بديهيات ثقافة التعامل مع الجماهير، وهذه مسئولية يجب على الأندية العربية الاضطلاع بها".
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