بعد 12 عاما.. محمد حماقي وأحمد حلمي يغنيان واحدة واحدة.. فيديو

أقيمت، منذ قليل، احتفالية كبرى لـ صندوق تحيا مصر بمناسبة إطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى.
وحرص كل من الفنان محمد حماقي وأحمد حلمي على التواجد، وتشاركا غناء أغنية "واحدة واحدة"، التي قدمها حماقي في فيلم "جعلتني مجرما" لأحمد حلمي منذ ما يقرب من 12 عام.
كما حرص عدد كبير من النجوم على الحضور أيضًا، كان من بينهم الفنانة كندة علوش، ولبلبة، ورجاء الجداوي، ووفاء عامر، وغيرهم من نجوم الفن.
وحرص كل من الفنان محمد حماقي وأحمد حلمي على التواجد، وتشاركا غناء أغنية "واحدة واحدة"، التي قدمها حماقي في فيلم "جعلتني مجرما" لأحمد حلمي منذ ما يقرب من 12 عام.
كما حرص عدد كبير من النجوم على الحضور أيضًا، كان من بينهم الفنانة كندة علوش، ولبلبة، ورجاء الجداوي، ووفاء عامر، وغيرهم من نجوم الفن.