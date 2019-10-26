Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشاهد: تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي يعكس إصلاحات الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، لتحتل المركز 114 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، جاء انعكاسا لعدد كبير من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال بيئة الأعمال خلال العام الماضى.

وأوضح الشاهد أن نتائج التقرير عكست جهدا ملموسا يتعلق بتحسين ترتيب مصر في مؤشرات كل من: تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وحماية المستثمرين الأقلية، ومؤشر دفع الضرائب، لافتا إلى أن التقدم في المؤشرات الثلاثة الأولى كان كبيرا بينما كان محدودا في المؤشر الأخير وهو دفع الضرائب حيث تقدمت مصر نحو 3 مراكز نتيجة تطبيق المنظومة الإليكترونية التي اختصرت وقت سداد الضرائب.

وأكد أنه رغم تقدم مصر في 4 مؤشرات رئيسية بالتقرير، إلا أن هناك تراجعا في 5 مؤشرات أخرى هي: الحصول على الائتمان، واستخراج تراخيص البناء، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، وتسجيل الملكية، بينما استقر ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بالمرتبة 171 عالميا.

وشدد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، على أن هناك الكثير من الإصلاحات التي يجب أن تتم لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال نتائج هذا التقرير، لافتا إلى أهمية التركيز على تحسين ترتيبنا في مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يعكس مدى سهولة عمليات الاستيراد والتصدير، حيث إن تيسير لإجراءات في هذا المؤشر من شأنه دفع حركة الصادرات والواردات أيضا التي تعد أحد متطلبات الصناعة، وهو القطاع الأساسى الذى يجب الاعتماد عليه لزيادة نمو النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تقدم مصر 6 مراكز بالمؤشرات الاقتصادية.. خبراء: يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلى.. ويؤكد تنافسية السوق المصرية عربيا وأفريقيا

ترشيحاتنا

احترس.. 4 خطوات تكشف لك أن مكالمتك يتم تسجيلها

بمكياج صاخب.. بسمة تستعرض جمالها على إنستجرام

قبلة كلمة السر.. ياسمين صبرى تثير الجدل بين متابعيها

بعد بيانه الحاسم.. كيف ردت جماهير الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ للمصالحة

تعرف على حالات الجمع بين معاشين بـ قانون المعاشات الجديد بعد شائعة حرمان ذوي الإعاقة

مجموعة الأهلي.. أزمة جديدة في النجم الساحلي ..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها

آثارها تعود لما قبل التاريخ.. أبرق قرية رومانية فى أحضان جبل علبة

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها