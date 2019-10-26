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رياضة

مروان الشوربجي يتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:13 م
مروان الشوربجى
مروان الشوربجى
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منتصر الرفاعى
تأهل المصري مروان الشوريجي إلى دور الـ 16 من بطولة العالم المفتوحة للإسكواش والمقامة في مصر، في الفترة من 25 أكتوبر 2019 إلى الأول من فبراير من نفس العام، وذلك بعد التغلب على الإنجليزي ناثان لاك بثلاثة أشواط دون رد في لقاء اليوم.

قدم مروان الشوربجي مباراة قوية، وأعلن عن نفسه وجاهزيته للمنافسة على لقب البطولة المقامة تحت سفح الأهرامات في الجيزة.

وأنهى مروان الشوربجي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 11-8، وفي الشوط قدم أداء قويا وفاز بنفس النتيجة، أما الشوط الثالث فكان قويا للغاية وانتهى بفوز الشوربجي بنتيجة 12 – 10، ليتأهل إلى الدور التالي من البطولة.
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