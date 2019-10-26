مشوار الكونفيدرالية سلاح الزمالك فى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا

ما أشبه الليلة بالبارحة.. الزمالك يحيط به سيلا من الانتقادات حول مستوى أداء لاعبيه الذى تراجع رغم البداية القوية تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو فى دورى أبطال إفريقيا.





‏خرج أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء فى تصريحات له عقب التأهل إلى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا مؤكدا أن مجموعة الزمالك في أفريقيا صعبة وقوية لكننا الزمالك الكل يخاف منا وليس العكس لدينا أخطاء سنحاول إصلاحها كما حدث في بداية مشوارنا في الكونفدرالية محتاجين دعم الجمهور وسنفوز بإفريقيا.





الفارس الأبيض يستدعى ذاكرة التتويج بلقب الكونفيدرالية من أجل الخروج من النفق المظلم والتأهل بشق الأنفس على حساب بطل السنغال وسط سيل من الهجوم الضاري على الأداء السيئ والخطوط المتباعدة للاعبي الفريق وظهر مهلهلا فى خطوط الوسط ودفاعات الأبيض صارت مستباحة أمام هجمات سنغالية لم يحالفها الحظ لزيارة شباك محمد عواد حارس الزمالك الذى تألق بقوة فى الآونة الأخيرة.





صدى البلد يسلط الضوء على إمكانية استحضار لاعبى الفارس الأبيض روح الانكسار والانتصار بالكونفيدرالية من أجل عبور عقبات فى مشواره بدورى أبطال إفريقيا.





الطريق إلى الكونفيدرالية

فريق الزمالك خاض 16 مباراة فى بطولة الكونفدرالية لعام 2018 تحت قيادة السويسري جروس وتفوق فى 7 مباريات، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر في 3 مباريات وأحرز 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف وحصد اللقب الأول له فى البطولة الإفريقية.





مشوار الزمالك فى الكونفدرالية بدأ من دور الـ 32 حيث جاءت بداياته قوية جدا وجاءت نتائجه على النحو التالي:

الزمالك ضد القطن التشادي 7-0

القطن التشادي ضد الزمالك 2-0

مجموع المباراتين 7-2





وفى دور الـ 32 مكرر

اتحاد طنجة ضد الزمالك 0-0

الزمالك ضد اتحاد طنجة 3-1

مجموع المباراتين 3-1





وفي دور الـ 16 دور المجموعات بالكونفدرالية التقى جورماهيا ونصر حسين داي بترو أتليتيكو، وجمع 9 نقاط وصعد متصدرا رغم أدائه السيئ وتعرضه إلى الهجوم الضاري وتذيل المجموعة بنقطتين إلا أن الفارس الأبيض انتفض مدافعا عن الكرة المصرية وتغلب على كافة الصعاب ونجح في التأهل إلى دور الثمانية النهائى.





جاءت نتائج الزمالك في دور المجموعات على النحو التالي:

جورماهيا الكينى د الزمالك 4/2

الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري 1/1

الزمالك ضد بترو أتليتكو الأنجولي 1/1

بترو أتليتيكو ضد الزمالك 0/1

الزمالك ضد جورماهيا الكينى 4/0

نصر حسين داي ضد الزمالك 0/0





فى دور الثمانية النهائي أطاح الزمالك بالفريق المغربي حسنية أغادير بصعوبة وواجه خصما صعب المراس وتأهل على حسابه إلى دور نصف النهائي بعدما تعادل معه فى المغرب سلبيا وتغلب على منافسه فى القاهرة بهدف وحيد.





دور نصف النهائى لجأ جروس إلى تكتيك مغاير أمام النجم الساحلي التونسي ونجح فى استدراج الفريق التونسي إلى أسلوب اللعب الذي فرضه نادي الزمالك على ملعب المنافس ويصعد إلى المباراة النهائية وجاءت نتائجه كالتالي:

الزمالك ضد النجم الساحلى 1/0

النجم الساحلى ضد الزمالك 0/0





نهائى الكونفيدرالية

الزمالك يخسر أمام نهضة بركان فى المغرب بهدف لابا كودجا فى لقاء الذهاب فيما فاز الفارس الأبيض فى مباراة الإياب بنفس النتيجة بهدف أحرزه محمود علاء ويتوج الأبيض باللقب القاري الأول بركلات الجزاء.





دوري أبطال إفريقيا 2019





نجح فريق الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو فى أول ظهور له في اكتساح فريق ديكاداها بطل الصومال ذهابا وإيابا بنتيجة 13 -0 فضلا عن أداء قوى قدمه قائد القلعة البيضاء محمود عبدالرازق شيكابالا ورفاقه ما أعطى انطباعا أن الفارس الأبيض بفوزه الساحق يوجه رسالة قوية إلى كبارة القارة السمراء أنه بصدد تكرار نفس سيناريو التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية إلى جانب ألقابه الخمسة فى دورى أبطال إفريقيا.





فى دور الـ 32 فوجئ المتابعين بخسارة الزمالك فى السنغال على يد فريق جينيراسيون فوت فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وسط غياب العديد من نجوم الفريق الأبيض فضلا عن سوء الأداء وتباعد الخطوط والظهور بشكل سيئ.





الفوز في لقاء الذهاب منح بطل السنغال جرعة عالية وارتفع سقف طموحات لاعبيه بتجاوز الزمالك على أرضه ووسط جماهيره إلى دور المجموعات فى لقاء الإياب قبل أن يتم تأجيل المباراة بفرمان من لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعد أزمة كادت تصل برمتها إلى ردهات الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية.





فى لقاء الإياب الذى تم تحديده وفقا لرؤية مسابقات الكاف نجح الزمالك فى تخطى منافسه بهدف وحيد أحرزه بلدوزر القلعة البيضاء الجديد ويتأهل إلى دور المجموعات بصعوبة وسط أداء باهت لم يرتق إلى طموحات الجماهير البيضاء ما جعل المتابعين يرون أن الفريق الأبيض لن يذهب بعيدا فى دورى أبطال إفريقيا تحت قيادة الصربي ميتشو.





سوء أداء لاعبي القلعة البيضاء خلال مباراة الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي زاد من حدة الانتقادات صوب المدرب الصربي وتم توجيه اتهامات إليه بعدم امتلاكه أي أفكار أو خطط تدريبية ويسير وفقا لطرق ارتجالية يسعى إلى وضعها فى نطاق حقل التجارب مع لاعبى البيت الأبيض.





رقميا الصربي ميتشو ليس بالمدرب السيئ لكن الأداء والمستوى لم يرض حتى الآن طموح الجماهير المؤازرة للقلعة البيضاء ويمكنه إستعادة إمكانيات لاعبيه ومعالجة الأخطاء خلال فترة التوقف الإجباري للمسابقة المحلية على أن يتخللها الدخول فى معسكر تدريبي خارجي وخوض مباريات ودية مع فرق قوية.





الزمالك سوف يشارك في المجموعة الأولى التي تضم كل من أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.





مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات





ويلتقي فريق الزمالك في أول مباراة بدور المجموعات أمام فريق مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.





الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الأنجولي يوم 6 ديسمبر المقبل





الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي والزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل





الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020





الجولة الخامسة : الزمالك ومازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020



