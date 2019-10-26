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رياضة

تقام الثلاثاء.. تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا والنصر 24 ساعة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:12 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة النصر التي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، بالجولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة، لتقام يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019.

وتقرر إقامة المباراة في الثالثة عصر الثلاثاء على ملعب النصر، وذلك لكي يحصل الفريقان على قسط أكبر من الراحة بعد خوض مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر يوم الجمعة الماضي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الداخلية في الجولة الأولى بهدفين دون رد.
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