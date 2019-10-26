خلال 150 ساعة.. أردوغان يهدد بضرب شمال سوريا مجددًا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، السبت، بضرب شمال سوريا مجددًا إذا لم تنسحب الوحدات الكردية في غضون الـ150 ساعة.



وقال أردوغان: "إذا لم ينسحب الإرهابيون من شمال سوريا في نهاية مهلة الـ 150 ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونقوم بتطهير المنطقة من الإرهابيين".



وأضاف: "إذا استمر التنظيم الإرهابي هجماته علينا من داخل أو خارج الخط على عمق 30 كم، فسنطارده إلى أي مكان يفر إليه، وسنقوم بما يلزم".



وأعرب أردوغان عن أسفه لجلوس رؤساء دول كبيرة مع من وصفهم بـ "قيادات الإرهابيين" وتحدثهم إليهم وراء نفس الطاولة.



وأكد الرئيس التركي أن أنقرة لن تجلس إطلاقا إلى طاولة المفاوضات مع "الإرهابيين" وترفض الوساطة.



وقال أردوغان: "سننشئ منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين إذا لزم الأمر، مع تأسيس البنية التحتية والفوقية، والمساكن ليعيش اللاجئون فيها"، مضيفا: "سنظهر ذلك للعالم بالدليل".



وأشار إلى أن ما تنتظره من المجتمع الدولي هو "احترام حزمنا في ما يتعلق بأمن حدودنا، ودعم مشاريعنا بشأن عودة السوريين الموجودين في بلدنا".